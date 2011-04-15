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08/09/2017
16:26

В Москве ограничено движение транспорта в связи c празднованием Дня города

В связи с проведением Дня города на столичных дорогах ограничено движение транспорта. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Так, с 8 по 11 сентября нельзя будет проехать по Тверской улице - от Тверского бульвара до Охотного ряда, по Охотному ряду, Театральному проезду - от улицы Большая Дмитровка до Петровки, Моховой - от Воздвиженки до Тверской и по Большому Николопесковскому переулку.

Кроме того, 9 сентября с 13.00 до 22.30 и 10 сентября с 15.00 до 20.30 будет закрыто движение на Волхонке - от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда. 9 сентября с 12.00 до 17.00 будет ограничен проезд на участке Цветного бульвара, 10 сентября с 12.00 до 19.00 - в переулке Чернышевского.

В связи с благотворительным велозаездом "ТеатрРалли" для автомобилей с 10.00 до 13.00 10 сентября перекроют Петровский, Сретенский, Рождественский и Страстной бульвары, участок на улице Петровка и Тургеневскую площадь.


"AK&M" от 08.09.2017
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