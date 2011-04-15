А.Дворкович подтвердил заинтересованность Роснефти и ExxonMobil в совместных проектах

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума Kazenergy в Астане заявил, что участие американской ExxonMobil в совместных с ПАО "НК "Роснефть" проектах может поспособствовать разрешению налогового спора по проекту "Сахалин-1". Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



"Насколько я знаю, есть заинтересованность в реализации отдельных совместных проектов у "Роснефти" и ExxonMobil", - сказал вице-премьер.



Напомним, ранее Роснефть не подтвердила создание совместного проекта с ExxonMobil для разрешения налогового спора. "Это просто какая-то ерунда, этот пункт совершено непонятен", - заявил пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев.



Накануне Президент РФ Владимир Путин рассказал о скором разрешении спора между Россией и ExxonMobil. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что уже в сентябре будет достигнуто решение по этому вопросу.



По данным источников издания, Exxon, отказавшись от своих претензий, может войти в крупный нефтяной проект в России в стратегическом партнёрстве с Роснефтью. Юристы полагают, что заключение мирового соглашения закономерно, поскольку даже удачное для Exxon решение арбитража компании было бы непросто исполнить.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



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