Долгострой Sky City на Обводном канале выкупили инвесторы из Китая

Долгострой Sky City на Обводном канале выкупил топ-менеджер китайского холдинга "Хуа Жэнь Инвест" Чжао Мин. Об этом сообщает газета "Деловой Петербург".



Покупку бизнес-центра у компании, совладельцем которой был спарринг-партнёр Владимира Путина, эксперты строительного рынка оценивают в 320 млн руб., хотя заявленная цена была вдвое больше.



Чжао Мин стал владельцем ООО "Венеция" - застройщика бизнес-центра Sky City. На петербургском рынке недвижимости Sky City считается проблемным активом. "Венеция" пыталась его построить с 2013 года, но не продвинулась дальше рытья котлована.



В течение несколько лет владельцы компании пытались продать объект, предлагая инвесторам купить его за 650 млн руб. или за помещения в будущем здании. Разрешение на строительство объекта было продлено до 2019 года, и, вероятно, новый владелец завершит стройку к этому сроку.



ООО "Венеция" входила в корпорацию "Матрикс". Собственником 50% акций "Венеции" был основатель "Матрикса" Алексей Верещагин. Ещё по 25% акций владели предприниматели Дмитрий Кононов и Гайк Магакелян.



Чжао Мин стал владельцем компании "Хуа Жэнь Инвест" в ноябре прошлого года, заняв место Ван Линаня. Однако уже в июне он передал 15% доли компании предпринимателю Цзинь Сяню, который никакого другого бизнеса больше не имеет. В компании не смогли оперативно ответить на запрос ДП.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"