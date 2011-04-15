Роснефть и Lamor договорились о создании совместного предприятия в России

АО "82 Судоремонтный завод" ("82 СРЗ", входит в группу ПАО "НК "Роснефть") и Lamor Corporation Ab подписали договор об учреждении совместного предприятия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской нефтяной компании.



Совместное предприятие создаётся в целях производства техники и оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) на базе АО "82 СРЗ", которое находится в Мурманске.



К 2025 году в рамках совместного предприятия планируется достижение уровня локализации производства оборудования не менее 70%.



Достигнутые договорённости позволят Роснефти обеспечить техническое проектирование и изготовление на территории РФ инновационной продукции для обеспечения безопасности при реализации проектов компании. Кроме того, совместная работа с Lamor - экспертом в области производства оборудования ЛАРН - позволит внедрить передовые методы обучения российских специалистов в области применения и обслуживания данной техники.



Lamor работает в 94-х странах и занимает до 40% глобального рынка оборудования ЛАРН, а также обладает опытом локализации производства своей продукции, в том числе в США, Китае, Испании. Кроме того, компания имеет 30-летний опыт разработки и применения технологий в арктической зоне. В России на протяжении 18 лет работают сервисные центры Lamor по обслуживанию и поддержке оборудования ЛАРН на базе компаний ООО "Экошельф" (Сахалин) и ООО "Экошельф-Балтика" (Санкт-Петербург). Помимо России, представительства Lamor находятся в Бразилии, Китае, Омане, Перу, Турции, Великобритании и США.



Компания занимается разработкой и внедрением технологий по реагированию на нефтяные разливы как в море, в том числе в арктической зоне, так и на береговой линии. Lamor является мировым лидером в сфере ЛАРН, работая в различных климатических условиях, и занимает ведущие позиции на рынке производства и поставок арктического оборудования ЛАРН.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



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