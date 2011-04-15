Временная администрация выявила недостачу денежных средств в КБ "Анелик РУ"

Временная администрация по управлению КБ "Анелик РУ" выявила недостачу денежных средств в его структурных подразделениях, а также операции, направленные на сокрытие фактов недостачи денежных средств в структурных подразделениях банка, осуществлённые в преддверии отзыва лицензии. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Кроме того, бывшим руководством банка не передана временной администрации часть оригиналов кредитных договоров, заключенных банком с заёмщиками, что делает невозможным проведение их оценки, а также взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном порядке.



Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ "Анелик РУ" ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Анелик РУ" 9 августа 2017 года. Кредитная организация на 1 июля 2017 года по величине активов занимала 524-е место в банковской системе РФ.







"AK&M" от 08.09.2017