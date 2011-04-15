Дайджест газеты "Ведомости" от 12 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 сентября 2017 года.





"ВЕДОМОСТИ" УЗНАЛИ, КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ TOR В РОССИИ



Создатель Tor сам рассказал, как заблокировать сервис. Блокировку может инициировать регулятор - после вступления в силу закона об анонимайзерах.



Закон об анонимайзерах вступит в силу 1 ноября 2017 г. - он позволяет блокировать онлайн-сервисов, дающих доступ к сайтам, заблокированным по требованию Роскомнадзора. Один из таких сервисов - браузер сети Tor, им ежедневно пользуется более 200 000 россиян.



Пользователь сети Tor не оставляет следов в интернете - личных данных, посещенных сайтов, отправленных сообщений. Система устроена по принципу луковой маршрутизации. Для каждого сообщения случайно выбирается маршрут доставки через один из трех узлов - по аналогии с луковицей: каждый следующий узел шифрует предыдущий.





РЕАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ



Реальные пенсии россиян будут снижаться ближайшие три года, ждет Минэкономразвития: работающим пенсионерам снова отказано в индексации пенсий



Минэкономразвития ждет сокращения пенсий в реальном выражении, следует из внесенного в правительство макропрогноза. Достоверность данных, с которыми ознакомились "Ведомости", подтвердили два федеральных чиновника.



В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 г. и по 0,6% в 2019-2020 гг.



В понедельник прогноз обсудила правительственная комиссия по бюджетным проектировкам.



Причина падения пенсий - отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата), объясняют чиновники, а в 2018 г. скажется и инфляция - по прогнозу, она будет выше, чем в этом году. Подробности читайте на первой полосе.





"РОСНЕФТЬ" ВЕЗЕТ БУРОВУЮ



"Роснефти" и Eni осталось договориться с Минобороны для разведки нефтяного месторождения Вал Шатского в Черном море. Бурить надо неподалеку от армейского полигона, военным это не нравится



"Роснефти" и итальянской Eni осталось сделать последний шаг до начала разведочного бурения на месторождении Вал Шатского в Черном море. Партнеры договорились с Новороссийским морским торговым портом (НМТП) о создании там базы, теперь предстоит решить вопрос с Минобороны. Времени осталось совсем немного. "Роснефть" и Eni приступят к бурению первой скважины 10 декабря, сообщил 22 августа представитель "Роснефти" на совещании в Минэкономразвития. Это указано в протоколе заседания, с копией которого ознакомились "Ведомости".





IPHONE ПРИЕДЕТ НА ТАКСИ



Сервис такси Gett готов доставлять iPhone покупателям за два часа. Если опыт будет успешным, к проекту подключат Samsung, Lego и Nike



/Сервис заказа такси Gett и Inventive Retail Group (сети магазинов re:Store, Samsung, Sony Centre, Lego, Nike и др.) договорились о партнерстве, рассказали "Ведомостям" их представители. По условиям соглашения Gett будет доставлять заказы покупателям интернет-магазинов в течение двух часов, уточнил представитель сервиса Алена Балакирева: "Первым магазином, подключенным к сервису Gett Delivery, станет сеть re:Store в Москве".



Это пилотный проект, добавил представитель Inventive Людмила Семушина: компанию интересует доставка в короткий промежуток времени. Если пилотный проект пройдет удачно, то постепенно партнерство распространится и на другие сети группы, уточнила Семушина. Так, в октябре к услуге доставки за два часа могут добавиться интернет-магазины Samsung, Street Beat, Lego, остальные бренды - до конца года.





IPHONE ИДЕТ НА РЕКОРД



Самый дорогой за десятилетие существования iPhone и самый большой - таким может оказаться новый смартфон, который Apple представит уже сегодня.



Во вторник вечером Apple может представить iPhone нового поколения - условно его называют iPhone 8 (хотя интернет-ресурс 9to5mac.com утверждает, что флагманская модель будет называться iPhone X, а под номером 8 будут продаваться, по сути, улучшенные версии iPhone 7). Главным его отличием от предыдущих iPhone может стать отсутствие кнопки Home и системы идентификации пользователя Touch ID, впервые появившейся в 2013 г. на iPhone 5s. Ее заменит система распознавания лиц, сообщал ранее Techcrunch.



iPhone X может оказаться оснащен 5,8-дюймовым дисплеем. Он может стать самым большим в семействе iPhone: диагональ широкоэкранного iPhone 7 Plus - 5,5 дюймов.





TELEGRAM ВМЕСТО ГАЗЕТ



Telegram вышел на третье место по упоминаниям в России. Мессенджер превращается в медиаплощадку



Telegram впервые вышел на третье место среди мессенджеров по числу упоминаний в российских соцмедиа. На его долю пришлось около 13% из всех упоминаний мессенджеров в соцсетях (а это около 7,2 млн сообщений), сообщает компания Brand Analytics (сервис мониторинга брендов в соцсетях и СМИ).



Лидер рейтинга по числу упоминаний в соцмедиа - Viber, на который приходится 34% упоминаний. На втором месте мессенджер WhatsApp с долей 31%. Обсуждения мессенджеров и доля упоминаний каждого из них - наглядный показатель популярности среди пользователей, считает Brand Analytics.



В целом мессенджеры обсуждаются всё чаще: за последние шесть месяцев суммарное количество упоминаний увеличилось на 9,5%, сообщают аналитики.





КИТАЙ ПРОТИВ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ



Власти Китая изучают возможность запретить двигатели внутреннего сгорания. По этому пути уже пошли Великобритания и Франция



Китай может вскоре присоединиться к Великобритании и Франции, которые недавно объявили о планах запретить продажи бензиновых и дизельных машин к 2040 г. Это следует из заявления замминистра промышленности КНР Синь Гуобиня, опубликованного в воскресенье китайским информационным агентством "Синьхуа"."Некоторые страны установили срок окончания производства и продаж автомобилей на традиционном топливе. [Наше] министерство также начало соответствующие исследования и установит аналогичный срок совместно с профильными департаментами. Эти меры, безусловно, окажут сильное влияние на развитие нашей автомобильной промышленности", - заявил министр и предупредил, что отрасль ждут "неспокойные" времена. Китай в 2009 г. обогнал США, став крупнейшим автомобильным рынком в мире. Он также занимает сейчас первое место по производству





ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УРАГАНА



Как компании восстанавливают работу после урагана "Харви", оставившего их сотрудников без жилья или офиса



Ураган "Харви", повредивший или разрушивший более 300 000 домов на юго-востоке Техаса, внес невиданную ранее сумятицу в жизнь сотрудников разных компаний. Сейчас руководители этих компаний пытаются помочь сотрудникам, чтобы те могли позаботиться о своих семьях и пострадавшем имуществе. Так, химическая компания Covestro открыла для своих сотрудников пункты, где они получают топливо, тенты, дезинфицирующие средства и другие предметы первой необходимости. Другая компания, Occidental Petroleum, размещает потерявших жилье сотрудников в отелях, предоставляет им беспроцентные займы и гранты в $5000 на ремонт. А в городе Бомонте, который из-за урагана остался без водоснабжения, ExxonMobil вертолетами доставляла своим сотрудникам и их семьям воду.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 12.09.2017