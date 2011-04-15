Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 сентября 2017 года





ДИЗЕЛЬ РАЗОГРЕВАЕТ ЦЕНЫ

ТОПЛИВО ДОРОЖАЕТ ИЗ-ЗА РЕМОНТОВ НПЗ



В начале сентября биржевые цены на дизтопливо начали расти - так, зимнее дизтопливо продавалось за 41,36 тыс. руб. за тонну. Это произошло на фоне сезонных ремонтов на российских НПЗ, объем которых в этом году больше обычного. Цены на крупнооптовые партии с заводов в ряде регионов уже побили исторические максимумы, и продажи в России стали для нефтяников выгоднее экспорта. Но, уточняют эксперты, в целом в стране дизтопливо пользуется слабым спросом, так что повышение его стоимости не станет критичным для экономики.





УЧЕНЫЕ НЕ ДОРОЖАЮТ

ПО РАСХОДАМ НА НАУКУ РФ, КАК И ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД, ДЕСЯТАЯ В МИРЕ



По оценке Высшей школы экономики, за последние 20 лет место России по валовому уровню расходов на научные инвестиции не изменилось. По объему таких бюджетных затрат страна занимает десятую позицию в рейтинге, на первых местах которого - США, Китай и Япония. По показателю относительных расходов на науку - в процентах от ВВП Россия еще ниже, на 35-м месте.





1,7 МЛРД НЕ ДОБРАЛИСЬ В АЭРОПОРТ ЕЛИЗОВО

ЗАВЕРШЕННОЕ ПОЛИЦИЕЙ РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ НЕ УСТРОИЛО НАДЗОР



Как стало известно "Ъ", столичная полиция по требованию прокуратуры вынуждена повторно расследовать уголовное дело о хищении более 1,7 млрд из 12 млрд руб., выделенных на реконструкцию аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. Ситуацию на объекте глава администрации президента Сергей Иванов сравнивал с событиями на космодроме Восточный, обещая прислать "хирургов" из правоохранительных органов. В итоге обвиняемыми по делу стали двое бывших руководителей ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России" (ФГУП ГУ СДА). Однако надзорное ведомство, возвращая материалы полиции, пришло к выводу, что "следственные действия, направленные на собирание, проверку и оценку доказательств, не проводились", а вина фигурантов фактически не доказана.





МИНОБРНАУКИ НЕ ЗАКРЫЛО АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДОЛГИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ОСТАЮТСЯ НЕДОСТУПНЫМИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ





Российские студенты все еще лишены предусмотренного федеральным законом "Об образовании" права на образовательные кредиты с государственной поддержкой. Напомним, единственный в России выдававший такие займы банк - Сбербанк прекратил их выдачу с 1 января 2017 года в связи с оптимизацией соответствующей программы Минобрнауки. Тогда в ведомстве заявляли, что ведут "работу, которая позволит в максимально короткие сроки" возобновить выдачу кредитов. Как выяснил "Ъ", предложенный Минобрнауки проект новых правил кредитования был отправлен на доработку еще в июне, в итоге студенты так и не смогли воспользоваться господдержкой в текущем учебном году.





ПРИСТАВЫ ДЕЛЯТ ИМУЩЕСТВО

БАНКИ НЕДОВОЛЬНЫ ПРАКТИКОЙ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ



Между банкирами и приставами, взыскивающими долги, обнаружились серьезные разногласия. Кредитные организации жалуются, что приставы не соблюдают принцип соразмерности долга и арестовываемого имущества и вообще часто злоупотребляют этим правом, вместо того чтобы обращать взыскание на счета должника. В результате пострадать могут приобретатели автомобилей, бывших в залоге у банков.





АГРАРИЕВ ПО ОСЕНИ ПОДКОРМЯТ

МИНПРОМТОРГ ДАСТ ЕЩЕ 2 МЛРД РУБ. НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ



Как стало известно "Ъ", Минпромторг выделит дополнительно 2 млрд руб. на субсидирование скидок аграриям на покупку сельхозтехники. Но большая часть этой суммы пойдет на компенсацию по уже заключенным заводами сделкам, на новые продажи до конца года останется только 600 млн руб. Ранее в отрасли уверяли, что без новой господдержки темпы роста рынка резко сократятся, и предлагали выделить значительно большую сумму - 4,4 млрд руб. За январь-июнь выпуск сельхозтехники вырос на 59%, до 88,6 млрд руб., но по итогам всего года при сократившейся господдержке, по мнению участников отрасли и экспертов, спрос вырастет лишь на 12-15%.





ЕДА БЕЗ ЦИФРЫ

РЕГИОНЫ НЕ СПЕШАТ С ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТСЕРТИФИКАЦИЕЙ ПРОДУКТОВ



Минсельхоз проинформировал правительство о трудностях с внедрением электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), которая станет обязательной для продуктов животноводства с 2018 года. Среди вопросов - недостаток финансирования процесса в регионах, отсутствие персонала и проблемы с доступом в интернет. Поспешный ввод системы может вызвать рост цен на продовольствие и остановить работу предприятий, опасаются участники рынка.





МОСКВА ОБРАТИТСЯ К ORACLE

ВЛАСТИ ГОРОДА ЗАКУПЯТ ИНОСТРАННЫЙ СОФТ



Несмотря на запрет на закупку иностранного ПО, власти Москвы приобретут софт американской Oracle на сумму до 480 млн руб. В столице самые загруженные IT-системы, отечественное ПО из реестра им пока не соответствует, поясняют в правительстве города. Участники рынка с этим не согласны.





GOLDMAN SACHS ИНВЕСТИРУЕТ В "ЗАКОН ЯРОВОЙ"

БАНК СТАНЕТ АКЦИОНЕРОМ ДАТА-ЦЕНТРОВ IXCELLERATE



Goldman Sachs предоставил конвертируемый заем на $15 млн оператору центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate, в результате чего получит 25% акций компании. Деньги будут направлены на расширение ее дата-центра на севере Москвы. В 2016 году объем рынка коммерческих дата-центров достиг почти 17 млрд руб., уже несколько лет отрасль растет на 20% в год, в том числе готовясь к исполнению "закона Яровой" о хранении данных.









Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.09.2017