Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ в январе-августе выросли на 9.6% до 980.921 тыс.

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-августе 2017 года выросли на 9.6% до 980.921 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные приводятся в исследовании аналитического агентства "Автостат".



В августе 2017 года продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта увеличились на 16.7% по сравнению с августом 2016 года и составили 132.742 тыс. В прошлом месяце восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами.



Согласно актуальному прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2017 году российский авторынок может вырасти на 4% до 1.48 млн автомобилей, прервав 4-летний период падения.



В настоящее время лидерство на рынке удерживает АвтоВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 26.211 тыс. авто (+25%). Второе место заняла KIA (15.05 тыс., +29%), третье - Hyundai (13.446 тыс., +13%). Далее следует Renault (11.163 тыс., +22%), а замыкает пятёрку лидеров по-прежнему Toyota (7.904 тыс., -7%).



В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Volkswagen, продажи которого составили 7.171 тыс. автомобилей (+16%), Nissan (5.885 тыс., +21%), Skoda (5.048 тыс., +10%), ГАЗ (4.988 тыс., +32%) и Ford (4.222 тыс., +24%).













"AK&M" от 12.09.2017