Сбербанк продаст свой аэропортовый бизнес

Сбербанк хочет продать свой аэропортовый бизнес: ищет покупателя на пакет, составляющий 20% минус 1 акцию компании "Базэл Аэро". Об этом сообщает газета "Ведомости".



По информации издания, на пакет есть иностранный претендент, переговоры с которым находятся в продвинутой стадии. О том, кто это и сколько стоит пакет, собеседники газеты не сообщили. Представители "Базового элемента" и Сбербанка отказались от комментариев изданию.



"Базэл Аэро" основан в 2007 году и управляет аэропортовыми активами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп - "Базовый элемент". Компания объединяет аэропорты в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. С июня 2012 года является совместным предприятием "Базового элемента", Сбербанка (20%-1 акция) и Changi Airports International.



Сбербанк планировал, что инвестиции в "Базэл аэро" будут временными, объясняет один из собеседников "Ведомостей". Пакет Сбербанка состоит из привилегированных акций (это подтверждают данные реестра), которые дают банку право на фиксированные выплаты, говорит другой собеседник. В отчете Transport AMD-2 вложения Сбербанка в холдинг классифицированы как долг перед связанной стороной, процентная ставка по которому составляет 12% годовых. Выходит, с 2012 года Сбербанк мог получить $72 млн в виде процентов по долгу.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"