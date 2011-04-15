Интер РАО увеличило долю в уставном капитале Мосэнергосбыта до 95.1736% с 84.8331%

ПАО "Интер РАО" 8 сентября увеличило свою долю в уставном капитале ПАО "Мосэнергосбыт" до 95.1736% с 84.8331%. Об этом говорится в сообщении Интер РАО.



При этом доля голосующих акций Мосэнергосбыта, находящихся в прямом распоряжении Интер РАО, осталась прежней - 37.5563%, а в косвенном (через подконтрольные АО "Интер РАО Капитал", ООО "Интер РАО Инвест" и ООО "МЭС - Развитие") - выросла до 57.6173% с 47.2768%.



ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране. Компания поставляет электрическую энергию более 265 тыс. предприятий и организаций и 6.6 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области.



Уставный капитал Мосэнергосбыта составляет 383.005 млн руб. и разделён на 38300481881 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. каждая. ПАО "Интер РАО" владеет 95.1736% уставного капитала компании.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" за первое полугодие 2017 года по МСФО увеличилась в 2.76 раза до 1.337 млрд руб. с 485.076 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 13.05% до 158.854 млрд руб. со 140.516 млрд руб., операционная прибыль составила 1.069 млрд руб. против убытка в 541.681 млн руб. годом ранее, прибыль до налогообложения увеличилась в 5.19 раза до 1.648 млрд руб. с 317.506 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" за первое полугодие 2017 года по РСБУ увеличилась в 4.48 раза до 724.204 млн руб. со 161.513 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 12.87% до 156.922 млрд руб. со 139.027 млрд руб., прибыль от продаж - на 53.78% до 2.5 млрд руб. с 1.626 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 901.754 млн руб. против убытка в 186.931 млн руб. годом ранее.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 31.3 ГВт, тепловая - 25.625 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в первом полугодии 2017 года сократилась в 2.07 раза до 29.947 млрд руб. с 61.994 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 437.27 млрд руб. с 420.374 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась в 2.38 раза до 28.538 млрд руб. с 67.926 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.06 раза до 33.627 млрд руб. с 69.355 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 11.8% до 47.4 млрд руб. с 53.7 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 8.85 раза до 4.101 млрд руб. с 36.31 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 9.34% до 18.806 млрд руб. с 20.743 млрд руб., убыток от продаж составил 316.716 млн руб. против прибыли в 1.556 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения уменьшилась в 19.18 раза до 1.918 млрд руб. с 36.792 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"