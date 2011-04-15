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12/09/2017
13:26

Банк России инициировал прекращение деятельности более 400 доменных имен, связанных с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения

Банк России инициировал прекращение деятельности более 400 доменных имен, связанных с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения в сфере финансовых рынков и в национальной платежной системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Речь идет, в том числе о мошеннических интернет-ресурсах организаций, которые предлагают финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но при этом не имеют лицензии Банка России и нарушают российское законодательство. Права инвесторов, ставших клиентами подобных организаций, не могут быть защищены Банком России.

Нередко подобные сайты имитируют официальные сайты законопослушных некредитных финансовых организаций - МФО, форекс-дилеров, страховщиков, профучастников, а иногда и банков, но смысл деятельности владельцев таких ресурсов состоит в получении незаконного дохода. Совершение каких-либо операций через подобные сайты может привести к существенным финансовым рискам и потере средств, поэтому гражданам следует проявлять осмотрительность при совершении инвестиций в интернете.

Кроме того, если гражданин заключает договор с компанией, зарегистрированной в иностранной юрисдикции, то есть риск, что при возникновении каких-либо проблем защитить его права и законные интересы на территории РФ будет невозможно, поскольку национальное законодательство не имеет экстерриториального принципа, подчеркивает ЦБ.

Банк России рекомендует гражданам, получившим предложение о предоставлении финансовых услуг, проверить, есть ли у организации соответствующая лицензия.


"AK&M" от 12.09.2017
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