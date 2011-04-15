Deere & Company подписала соглашение о покупке Blue River Technology

Американский производитель сельхозтехники Deere & Company подписал соглашение о покупке агротехнической компании Blue River Technology. Об этом сообщает специализированное издание Fertilizer Daily.



Стоимость покупки Blue River Technology оценивается в $305 млн. Штат Blue Rive останется работать в калифорнийском городе Саннивейл. Завершение сделки запланировано на сентябрь 2017 года.



Основанная в 2011 году Хорхе Героудом и Ли Редденом, Blue River Technology разработала и внедрила технологии машинного распознавания образов и методы машинного обучения в выращивании латука, что в конечном итоге позволило фермерам снизить количество используемых гербицидов, употребляя последние лишь там, где это действительно необходимо. На данный момент компания занимается тестированием технологических решений на хлопковых полях.



"Мы используем технологии распознавания образов, роботизацию и машинное обучение, чтобы помочь умным машинам обнаруживать, идентифицировать и принимать управленческие решения в отношении каждого растения в поле", утверждает Героудом.



По мнению Деаны Ковар, приобретение Blue River Technology также поможет Deere достичь новых высот в точном земледелии, как и приобретение ранее NavCom Technology. Тогда, в 1999 году, приобретение NavCom дало возможность Deere & Company использовать преимущества сети StarFire, основанной на DGPS - системы повышения точности сигналов GPS.





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