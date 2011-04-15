Грузооборот морских портов России в январе-августе увеличился на 10.4% до 517.3 млн

Грузооборот морских портов России в январе-августе 2017 года увеличился на 10.4% до 517.3 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.



Объём перевалки сухогрузов составил 240 млн т (+9.9%), в том числе: угля - 102.7 млн т (+15%), грузов в контейнерах - 31.6 млн т (+13.5%), зерна - 25.3 млн т (+23.2%), чёрных металлов - 18.7 млн т (-1.5 %), минеральных удобрений - 11.2 млн т (+6.2%), рефрижераторных грузов - 2 млн т (-0.3%).



Объём перевалки наливных грузов увеличился до 277.3 млн т (+10.8%), в том числе: сырой нефти - до 169.9 млн т (+16%), нефтепродуктов - до 95.1 млн т (+2.2%), сжиженного газа - до 9.4 млн т (+10.1%).



Экспортных грузов было перегружено 399.4 (+7.5%), импортных - 24 млн т (+17.1%), транзитных - 38.4 млн т (+18.3%), каботажных - 55.2 млн т (+25.5%).



Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 48.7 млн т грузов, что на 62.2% больше аналогичного показателя 2016 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки вырос на 5.9% до 164.6 млн т.



Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 172.3 млн т (+9.1%). В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 2.4 млн т грузов (снижение на 36%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 6.3% до 129.1 млн т.





"AK&M" от 12.09.2017