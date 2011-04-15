Ингосстрах-Жизнь и Московский кредитный банк запустили продажи инвестиционного страхования жизни

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" и Московский кредитный банк запустили продажи программы инвестиционного страхования жизни "Вектор". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Программа предоставляет клиентам банка возможность использовать надежный финансовый инструмент с гарантией возврата капитала и потенциально высоким доходом.



Капитал, размещенный в рамках программы "Вектор", надежно защищен от рыночных колебаний: часть средств вкладывается в инструменты с гарантированной доходностью, а другая часть – в высокодоходные инструменты в иностранной валюте. Гибкая система управления активами позволяет клиенту самостоятельно выбрать инвестиционную стратегию, а страховые выплаты в зависимости от рисков могут составлять от 200% до 300%. Кроме того, по желанию клиента капитал и доходная часть могут быть адресно переданы третьим лицам.



"Мы выбрали надежного партнера и рады возможности представить клиентам МКБ нашу программу "Вектор", включающую в себя финансовые инструменты, обычно недоступные для частных инвесторов", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



"Считаем, что у наших клиентов должен быть широкий выбор финансовых инструментов – в качестве альтернативы или в дополнение к банковскому депозиту. У каждого продукта свой ряд преимуществ — доход от вложений по программам инвестиционного страхования жизни отличается потенциально более высокой прибылью, но на более долгосрочную перспективу. Безусловно, при выборе партнеров, предоставляющих инвестиционные решения клиентам банка, мы ориентируемся только на надежных и крупнейших участников рынка", – прокомментировал зампредправления МКБ Алексей Косяков.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 12.09.2017