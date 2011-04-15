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12/09/2017
14:54

Импорт товаров из дальнего зарубежья в РФ в январе-августе вырос на 26.5% до $126.986 млрд

Импорт товаров из дальнего зарубежья в РФ в январе-августе 2017 года вырос на 26.5% до $126.986 млрд. Об этом говорится в сообщении ФТС.

В августе 2017 года объем импорта товаров составил $19.384 млрд и по сравнению с июлем 2017 года увеличился на 8.6%. Импорт текстильных изделий и обуви вырос на 14.5% до $1.402 млрд, машиностроительной продукции - на 9.9% до $10.358 млрд, химической продукции - на 9.7% до $3.409 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 3.3% до $1.871 млрд.

Относительно августа 2016 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 21.6%. Выросли закупки текстильных изделий и обуви на 25.4%, химической продукции - на 23%, продовольственных товаров - на 20.9%, продукции машиностроения - на 20.7%.


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