Импорт товаров из дальнего зарубежья в РФ в январе-августе вырос на 26.5% до $126.986 млрд

Импорт товаров из дальнего зарубежья в РФ в январе-августе 2017 года вырос на 26.5% до $126.986 млрд. Об этом говорится в сообщении ФТС.



В августе 2017 года объем импорта товаров составил $19.384 млрд и по сравнению с июлем 2017 года увеличился на 8.6%. Импорт текстильных изделий и обуви вырос на 14.5% до $1.402 млрд, машиностроительной продукции - на 9.9% до $10.358 млрд, химической продукции - на 9.7% до $3.409 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 3.3% до $1.871 млрд.



Относительно августа 2016 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 21.6%. Выросли закупки текстильных изделий и обуви на 25.4%, химической продукции - на 23%, продовольственных товаров - на 20.9%, продукции машиностроения - на 20.7%.





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