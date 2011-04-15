АРБ покинули крупнейшие российские банки

Совет Ассоциации российских банков удовлетворил заявления о выходе из ассоциации крупнейших российских банков - Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанка, Россельхозбанка, банка "Открытие", Альфа-банка и Бинбанка, направивших соответствующие письма в июле 2017 года. Об этом свидетельствует сообщение АРБ.



Отстранены от участия в заседаниях совета члены совета АРБ - представители банков, вышедших из ассоциации.



Напомним, данные банки заявили о выходе из ассоциации в связи с позицией АРБ по ряду вопросов.





"AK&M" от 12.09.2017