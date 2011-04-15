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12/09/2017
18:17

Альфа-Банк предоставил 17.5 млрд руб. VimpelCom Holdings на рефинансирование и общекорпоративные цели

Альфа-Банк и дочернее предприятие компании VEON Ltd. - VimpelCom Holdings B.V. - заключили кредитное соглашение на 17.5 млрд руб. сроком на 5 лет. Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности VimpelCom Holdings B.V. и общекорпоративные цели. Об этом говорится в сообщении Альфа-Банка.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

"Альфа-Банк успешно сотрудничает с VEON Ltd. и ее дочерней структурой VimpelCom Holdings B.V. на протяжении многих лет. Подписание этого соглашения способствует дальнейшему укреплению наших долгосрочных отношений", - отметил член правления Альфа-Банка, со-руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Максим Першин.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.

Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).

Совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, в 2016 году по МСФО составили $38.2 млрд, совокупный кредитный портфель - $23.9 млрд, совокупный капитал - $5.7 млрд. Чистая прибыль за 2016 год составила $527 млн.


"AK&M" от 12.09.2017
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