В.Вексельберг приобрёл 11.06% уставного капитала компании "Т Плюс"

Виктор Вексельберг 16 августа приобрёл 11.06448384% уставного капитала ПАО "Т Плюс". Об этом говорится в сообщении компании.



В.Вексельберг владеет указанным пакетом акций косвенно, через подконтрольные ему ООО "Ренова", ООО "Ренова-Холдинг Рус" и Gothelia Management Limited (Кипр).



Основной вид деятельности ООО "Ренова-Холдинг Рус" (Москва, ИНН 7705310692) - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.



ГК "Ренова" - ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК "Ренова" являются доли в компаниях UC RUSAL, T+, "Кортрос", "Аэропорты регионов", а также в швейцарских высокотехнологичных машиностроительных концернах OC Oerlikon, Sulzer и металлургической компании Schmolz+Bickenbach.



ПАО "Т Плюс" (ранее - ОАО "Волжская ТГК" или ТГК-7, ИНН 6315376946) создано 1 августа 2005 года в рамках реализации проекта реформирования Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основной вид деятельности компании - производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей. В состав Волжской ТГК вошли генерирующие и теплосетевые активы ОАО "Самараэнерго", ОАО "Саратовэнерго" и ОАО "Ульяновскэнерго" с последующим внесением в уставной капитал компании 100% акций ОАО "Оренбургская ТГК" (с 9 марта 2007 года).



В декабре 2014 года к Волжской ТГК были присоединены КЭС-Холдинг, ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9", ОАО "Оренбургская ТГК" и ряд других компаний в рамках консолидации генерирующих активов КЭС-Холдинга. При этом все акции объединяемых компаний, за исключением акций, подлежащих погашению, были конвертированы в дополнительные акции Волжской ТГК. В мае 2015 года общество переименовано в ПАО "Т Плюс".



Генерирующие объекты группы "Т Плюс" по итогам 2016 года выработали 55.3 млрд кВт ч электроэнергии, что на 2.1% меньше, чем в 2015 году. Производство тепла выросло на 0.3% до 102.3 млн Гкал.



Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 67.7 раза до 8.155 млрд руб. со 117 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 12.99% до 187.66 млрд руб. со 166.085 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 88.39% до 17.68 млрд руб. с 9.358 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 21.21 раза до 10.942 млрд руб. с 516 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.54 раза до 7.623 млрд руб. с 3.005 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 8.21% до 119.891 млрд руб. со 110.792 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.28% до 18.161 млрд руб. с 14.496 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.63 раза до 9.787 млрд руб. с 3.721 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"