Дайджест газеты "Ведомости" от 13 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 сентября 2017 года.





"АГРЕССИЯ НА УКРАИНЕ СТАЛА ПРИЧИНОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАТАЛЬОНА НАТО НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ"





Перед началом российско-белорусских военных учений "Запад-2017" министр обороны Эстонии Юри Луйк сомневается в правдивости официальной информации о численности контингента и объясняет, почему нужно увеличить присутствие подразделений НАТО на территории стран Балтии.



В четверг, 14 сентября, начинаются регулярные российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые проводятся раз в четыре года. Оборонные ведомства обеих стран заявили суммарную численность воинского контингента в 12 500 человек. В странах Балтии и Польше к учениям относятся настороженно и держат в уме возможность применения ст. 5 устава НАТО о коллективной самообороне при угрозе какой-либо стране-участнице Североатлантического альянса.



Министр обороны Эстонии Юри Луйк подозревает, что Минобороны России на порядок занизило количество военнослужащих, участвующих в учениях, и уверен, что Россия не полностью соблюдает обязательства по Венскому документу (см. врез) и другим международным соглашений в сфере безопасности.





КАК ВСЕ В РОССИИ БУДЕТ ПЕРЕЗАПУЩЕНО



ВЭБ снова должен перезапустить инвестиционный процесс. Ситуация, когда банк чуть не погубили политически обусловленные проекты, не повторится, обещают чиновники.



В понедельник на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова окончательно одобрена фабрика проектного финансирования, сообщили "Ведомостям" источники. Фабрику запустят в 2018 г., ее миссия - перезапустить инвестиционный процесс в стране.



На каждый рубль, который может дать ВЭБ через фабрику и синдицирование, можно привлечь 3-4 руб. в экономику, продолжает он, это позволит сформировать длинные деньги и реализовать больше проектов.



Фабрика будет функционировать на базе Внешэкономбанка (ВЭБ) - один раз этот банк уже чуть не погиб под грузом неэффективных политически обусловленных проектов. В 2014 г. ВЭБ пришлось срочно спасать, место председателя банка вместо Владимира Дмитриева занял Сергей Горьков, и перед ним встала дилемма: либо свернуть деятельность ВЭБа и постепенно расчищать от плохих долгов, радуясь, что отделались малой кровью, либо дать ему второй шанс, вспоминает сотрудник ВЭБа. Победила вторая концепция: появился ВЭБ 2.0.





РОССИЙСКАЯ ПИЦЦА ПЕРЕШЛА В НАПАДЕНИЕ



Хоккеист Александр Овечкин станет лицом сети пиццерий Papa John's в России. У него уже есть похожий контракт с банком "Открытие".



Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин станет официальным лицом бренда "Папа Джонс" в России, сообщила компания PJ Western, мастер-франчайзи американской сети ресторанов Papa John's International в России и Белоруссии.



Овечкин в 2016 г. уже снимался в англоязычной рекламе Papa John's - это было его благотворительное сотрудничество с франчайзи Papa John's International в США.



Стоимость контракта с хоккеистом директор брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев оценивает максимум в $3 млн в год.





СЛАДКИЙ СПОР



Россия может ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии: из-за них цены обвалились, считает Минсельхоз.



Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана, заявил "Ведомостям" министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Эти страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России, объяснил он.



Импорт сахара в Россию ограничен пошлиной: $140-250 за 1 т сырца и $340 - белого сахара.



В России много своего сахара: в 2017 г. будет произведено 6,5 млн т при потреблении около 5,8 млн т (данные Минсельхоза). "С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки [700 000 т], которые мы должны вывезти. С другой - недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран", - отметил министр, добавив, что это давит на рынок - с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 руб. за 1 кг.



Из-за этого российские производители сахара работают без прибыли, сетует финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров.





МОБИЛЬНЫЕ БАНКИ ДЕЛЯТСЯ СВЕДЕНИЯМИ О ПЛАТЕЖАХ



Мобильные приложения многих российских банков делятся с Apple, Google и Samsung данными о транзакциях клиентов - пользователей бесконтактных платежей этих компаний.



С 1 августа мобильное приложение Сбербанка передает Apple, Google и Samsung данные своих клиентов, использующих системы Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Об этом говорится в условиях банковского обслуживания клиентов-физлиц Сбербанка. Речь идет о передаче информации о сумме и времени платежа, типе операции и валюте. Эти данные нужны компаниям для борьбы с мошенничеством, усовершенствования мобильных платежных приложений и их рекламы, а также для анализа рекламных объявлений в платежных приложениях, пишет Сбербанк.



Клиенты Альфа-банка и "Тинькофф банка" также разрешают банку предоставлять Apple, Google и Samsung данные об их транзакциях.



Накопив большие объемы данных, корпорации смогут строить прогнозные модели поведения пользователя и в будущем зарабатывать на их продаже для таргетинга рекламы.





ДЕРИПАСКА НАШЕЛ ПАРТНЕРА



Партнером Олега Дерипаски в En+ может стать китайская CEFC China Energy, которая недавно договорилась о покупке 14,06% "Роснефти".



Китайский энерготрейдер CEFC China Energy может принять участие в IPO компании Олега Дерипаски En+. CEFC готова купить 5% акций компании, рассказали "Ведомостям" источники, близкие к разным сторонам сделки и потенциальным покупателям. Оценка En+ для размещения - $6-8 млрд, знают два собеседника. Таким образом, CEFC может купить акции компании на $300-400 млн. Всего Дерипаска рассчитывал продать примерно 20% акций компании за $1,5 млрд. В апреле источники "Ведомостей" называли другую оценку компании - $8-10 млрд.





BMW УЕЗЖАЕТ ИЗ "НЕЗАВИСИМОСТИ"



"Независимость" приостановила продажу автомобилей BMW. Компания может быть лишена статуса дилера немецкого автопроизводителя.



Группа "Независимость" приостановила торговлю автомобилями BMW, рассказал представитель российской компании. По его словам, деятельность двух дилерских центров в Москве заблокирована импортером. BMW отключил "Независимость" от системы заказа автомобилей, подтвердил представитель дистрибутора - BMW Group Россия. Дело в том, что некоторые клиенты дилера жаловались импортеру на невозможность получить уже оплаченные автомобили.



"Ведомости" нашли как минимум с десяток сообщений пользователей на форуме BMW Club с жалобами, что дилер задерживает выдачу авто.



Импортеры работают с дилерами по двум схемам, говорит менеджер одного из автодилеров. Можно выкупать автомобили, а можно платить в рассрочку. Но у BMW рассрочка коротка - всего 15 дней. По истечении ее срока дилер выплачивает стоимость автомобиля, даже если не успел его продать, плюс процент.





КОРЕЯ ОБХОДИТ САНКЦИИ НА СУДАХ



Как Северной Корее удается выдерживать международные санкции? Торговать ей помогают сеть офшорных компаний и старые грузовые корабли.



Совет Безопасности ООН в понедельник ужесточил санкции против Северной Кореи. Среди прочего он подтвердил договоренность выявлять и проверять грузовые суда, подозреваемые в транспортировке из страны запрещенных товаров. Но сделать это будет крайне трудно, так как Пхеньян обладает разветвленной сетью офшорных компаний, использующих для торговых операций старые грузовые корабли, которые ходят под флагами разных стран. Некоторыми из этих компаний управляют граждане Северной Кореи, хотя в большинстве случаев - китайцы.



Структуру подпольных внешнеторговых операций КНДР выявила вашингтонская исследовательская группа C4ADS. Она обнаружила 248 компаний, чей бизнес связан с Северной Кореей, 160 из них зарегистрированы в Гонконге. При частой смене флагов и владельцев с одной компании-пустышки на другую становится сложнее выявить и отследить их деятельность.





ИСПЫТАНИЕ ВОЗРАСТОМ



Как стареет рабочая сила в России, возвращая страну в 2000 г.

ВВП страны, как известно, зависит от численности занятых в ее экономике и производительности их труда. С производительностью дела обстоят неважно, и за 150 последних лет наше отставание от стран Запада по этому показателю практически не сократилось. А как с численностью рабочей силы и ее структурой?



Ответ на этот вопрос поможет понять наши перспективы с точки зрения темпов экономического роста, производительности, инноваций, распространения новых технологий и т. п.



У людей пожилого возраста есть много преимуществ перед молодыми - они опытнее и мудрее. Но у них есть и большой недостаток - их молодость прошла, а с ней часто и здоровье и та особая энергетика, что свойственна прежде всего молодым. В 2000-е гг. при быстром экономическом росте увеличивалась и общая численность занятых, и численность молодых в рабочей силе. По расчетам Всемирного банка, до трети темпов прироста ВВП в 2000-е обеспечили именно эти факторы - численный прирост занятости и ее омоложение.



По общему объему труда, вовлеченного в экономику, к 2030 г. мы вернемся примерно в 2000 г. и потеряем около 8-10% по сравнению с 2015 г.





ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО



Впервые в российской истории кинотеатры отказываются от проката фильма из-за опасений за безопасность зрителей. Такое уже было в США.



В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма "Матильда" Алексея Учителя, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров, руководство объединенный сети "Синема парк" и "Формула кино" решило не показывать кинокартину, сообщила вчера сеть. Другие киносети этому примеру следовать пока не спешат.



Подобное уже бывало в других странах. Например. в конце 2014 г. многие кинотеатры в США после получения угроз отказались показывать фильм "Интервью" (The Interview) Сета Рогена и Эвана Голдберга. Фильм рассказывает о журналисте и его продюсере, которых приглашают взять интервью у Ким Чен Ына, ЦРУ хочет этим воспользоваться чтобы убить лидера Северной Кореи. Осенью 2014 г. правительство Северной Кореи пригрозило США санкциями если фильм выйдет в прокат. В ноябре хакеры из группировки "Хранители мира" взломли серверы Sony Pictures, а позднее стали угрожать сотрудникам этой компании и кинотеатрам, которые покажут фильм. После того как кинотеатры одним за другим стали отказываться от "Интервью", студия Sony Pictures отменила широкий прокат и перенесла основную премьеру фильма в интернет, где картина собрала около $12 млн.





ДОЛГИЙ ОТПУСК НЕ ПОМОЖЕТ



Неограниченный отпуск не помогает справиться с проблемой переработок и выгорания. Сотрудники часто боятся брать длительные отпуска, даже если у них есть такое право.



Компаний, в которых длительность оплачиваемого отпуска ограничена только желанием сотрудника, пока не так много, но их число растет. Среди этих компаний, например, Glassdoor, Netflix и Twitter. Работодатели рассчитывают таким образом снизить риск выгорания своих сотрудников, к тому же такая политика не предполагает выплат за неиспользованные отпуска при увольнении. Сотрудникам неограниченный отпуск, по идее, предоставляет больше свободы.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 13.09.2017