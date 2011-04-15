Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 сентября 2017 года



ЛЕЧЕНИЕ НА ВЫЧИТАНИЕ

В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДО 2025 ГОДА ВЫЖИВАЕТ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ДМС





Министерство здравоохранения передало в правительство проект Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Проект Минздрава предполагает продолжение подготовительных "структурных преобразований" в здравоохранении до 2019 года для последующего строительства до 2025 года Национальной пациентоориентированной системы здравоохранения. Система, предположительно, будет сочетать в себе все наилучшее, что к тому времени успеют изобрести в медицинской сфере в мире и в России. В Минэкономики относятся к планам Минздрава довольно скептически. Но ключевые идеи Минздрава для системы ОМС - дифференцированный тариф и налоговый вычет на стоимость полиса ДМС - формально одобрены и Минэкономики, и Минфином.





"КОНСТАНТА" ПРОЯВИЛА ПОСТОЯНСТВО

КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА ОТДЕЛЫВАЮТСЯ ШТРАФАМИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА



Опасения коллекторов о применении к ним жестких мер со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не оправдались. Практика первых восьми месяцев работы взыскателей по новому закону и с регулятором показала, что даже такие агентства, как "Константа", допустившее сотню нарушений, не исключаются из реестра и отделываются минимальными штрафами. Эксперты считают, что ФССП пока старается не провоцировать уход коллекторов из регулируемой зоны.





ЛЕТЧИКУ-ИСПЫТАТЕЛЮ ДОВЕРИЛИ КОСМОНАВТОВ

ЦПК ВОЗГЛАВИТ НАЧАЛЬНИК ИНСТИТУТА ИМЕНИ ГРОМОВА



Как стало известно "Ъ", в ближайшее время в руководстве подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина произойдут кадровые перестановки. Вместо космонавта Юрия Лончакова, руководившего центром с марта 2014 года, ЦПК возглавит гендиректор летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова Павел Власов. С его приходом должна начаться структурная реформа центра, где к полетам в космос будут по-новому готовиться не только гражданские лица, но и действующие военные летчики.





"ТРИУМФУ" СКАЗАЛИ: НАТО

РОССИЯ И ТУРЦИЯ ПОДПИСАЛИ КРУПНЕЙШИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ КОНТРАКТ НА С-400



Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании контракта на поставку армии страны российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". По данным "Ъ", соглашение подразумевает передачу туркам четырех дивизионов системы на сумму более $2 млрд. Пока окончательно не решены вопросы с предоставлением кредита Турции и трансферта технологий, пройдут дополнительные переговоры. В случае успеха Турция станет третьей страной в мире (вслед за Россией и КНР), имеющей на вооружении С-400, и первым государством-членом НАТО, заключившим столь крупный контракт с Россией.





"СЕБЕ В УЩЕРБ РАЗОРУЖАТЬСЯ НИКТО НЕ БУДЕТ"

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МИД РФ ОБ ОТКАЗЕ РОССИИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДОГОВОРУ О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ





В Нью-Йорке вчера открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН. Одним из ее ключевых событий станет открытие 20 сентября к подписанию Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), одобренного большинством членов Генассамблеи в июле. О том, почему Россия выступает категорически против этого документа, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко.





ОДИН ПОЯС, ДВА ПУТИ

ПЕКИН И ГОНКОНГ ПОДЕЛИЛИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Пекин и Гонконг договорились поделить проекты в рамках инициативы "Пояса и пути" (ПИП). Об этом сообщил "Ъ" глава гонконгского Совета по торговле и развитию Винсент Ло. Пекин будет финансировать преимущественно "политические" стройки, в то время как Гонконг намерен сотрудничать с другими странами только на жесткой коммерческой основе. Город-государство также готовится к заключению с центральным правительством КНР нового соглашения, которое позволит ему "лучше выполнять роль финансового, логистического и юридического хаба" в рамках ПИП. С подробностями из Гонконга - корреспондент "Ъ" Михаил Коростиков.





КИНО ГОТОВИТСЯ К КАССОВОМУ ПРОВАЛУ

В ОТРАСЛИ ОЦЕНИЛИ ПОТЕРИ ОТ ЗАКОНОПРОЕКТА МИНКУЛЬТА



Готовящееся Минкультом повышение цен на прокатные удостоверения для кино приведет к падению кассовых сборов в стране на 7%, то есть на 3,5 млрд руб. в год, подсчитали аналитики "Невафильм Research". Число дистрибуторских компаний и выходящих в прокат фильмов, особенно отечественных, при этом сократится в разы. Государство должно пробовать разные протекционистские меры, настаивают сторонники инициативы.





ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СВЕТА

НА ЭНЕРГОРЫНКЕ ОБНАРУЖИЛИ МЕХАНИЗМ РОСТА НОЧНЫХ ЦЕН



Крупные потребители предлагают отменить механизм, позволяющий генкомпаниям на оптовом рынке искусственно поднимать цены на электроэнергию. Сейчас схема позволяет энергокомпаниям обходить выставленные регуляторами ограничения и продавать выработку ночью по завышенной стоимости. Если решение будет принято, то средние оптовые цены на электроэнергию, по оценке участников рынка, могут упасть на 3-5%. Это, считают аналитики, снизит выручку генерирующих компаний на 27-45 млрд руб. в год.





ЛЕКАРСТВА НЕ ДЕРЖАТ МАРКУ

ФАРМКОМПАНИИ ПРЕДЛАГАЮТ ОТЛОЖИТЬ ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТОК





Члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), среди которых Stada, AstraZeneca, Bayer, предлагают перенести срок перехода на тотальную маркировку лекарств с 2019 на 2021 год. Они опасаются, что 80% производителей не успеют к назначенному сроку установить необходимое оборудование и непромаркированные препараты могут оказаться в нелегальном обороте. У участников рынка еще есть возможность повлиять на ситуацию, поскольку соответствующий законопроект пока не принят.





МУСОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БРАТЬЯ ДМИТРИЕВЫ И ОЛЕГ ГРЕФ ЗАНЯЛИСЬ "ЧИСТОЙ ЛОГИСТИКОЙ"



Как стало известно "Ъ", у сыновей главы Сбербанка Германа Грефа и вице-президента Торгово-промышленной палаты, экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева появился общий бизнес. Созданное этой весной ООО "Чистая логистика" стало совладельцем мусоровозной "МКМ-Логистика", одного из крупнейших в московском регионе операторов по транспортировке отходов с портфелем госконтрактов на 40,2 млрд руб. Эксперты считают, что рынок вывоза мусора в регионе будет в среднесрочной перспективе расти не менее чем на 5-6% в год в натуральном выражении и более чем на 10% - в денежном.





"ЕСТЬ ГРАНИЦА - ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ РЕБЕНКА"

АННА КУЗНЕЦОВА В БЕСЕДЕ С "Ъ" ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА СВОЕЙ РАБОТЫ



Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала корреспондентам "Ъ" Валерии Мишиной и Ольге Алленовой, как предотвращать социальное сиротство, чем вызваны возвраты сирот из приемных семей в детские дома, почему дети-инвалиды из "списка Димы Яковлева" не могут быть усыновлены в США даже в виде исключения и какие перемены нужны, чтобы сделать школу более безопасной для детей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.09.2017