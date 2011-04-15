Китайская CEFC может купить долю в En+ О.Дерипаски

Китайская компания CEFC может приобрести долю в российской компании En+ Олега Дерипаски, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



"CEFC думает и дальше наращивать присутствие в России и купить долю в En+", — говорит собеседник агентства.



Другой источник издания сообщил, что СEFC может купить долю в En+ во время IPO российской компании.



О планах компании провести IPO сообщалось в апреле этого года, напоминает RSN. По данным издания, группа наняла шесть инвестиционных банков для консультаций. По словам источников FT, En+ назначила Citibank в качестве ведущего банка по этому вопросу, наряду с JPMorgan, Credit Suisse, Societe Generale и российскими Сбербанком и VTB Capital.



Стоимость En+ в значительной степени определяется стоимостью основного актива - РУСАЛа, второго в мире по величине производителя алюминия, который также контролируется О.Дерипаской. En+ владеет в РУСАЛе 48% долей и продаёт ему большую часть энергии, выработанной её генерирующими активами.



Представитель En+ отказался комментировать планы по привлечению капитала на IPO.



Размещение может стать крупнейшим привлечением средств российским эмитентом после размещения акций Сбербанка на $5.2 млрд в сентябре 2012 года.









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