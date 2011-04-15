ФАС разрешила структурам Берёзкина довести долю в РБК более чем до 96%

ФАС России разрешила компании "Сотол Проект" (входит в ЕСН Григория Берёзкина) докупить еще 30.81% в РБК, сообщается на сайте антимонопольной службы.



"Согласовано ходатайство АО "Сотол Проект" о приобретении 30.81% голосующих акций ПАО "РБК", — указано в документах. Таким образом, "Сотол Проект" консолидирует 96.24% акций РБК.



В начале августа владелец ЕСН Григорий Берёзкин заявил, что собирается купить ещё 30.81% акций РБК, сообщает DP.RU. Издание "Коммерсант" оценивало пакет суммой до 875.8 млн руб.



Ранее, 16 июня, компания купила 65.43% и долговые обязательства медиахолдинга у группы ОНЭКСИМ миллиардера Михаила Прохорова. На конец 2016 года долг медиахолдинга составлял 14.9 млрд руб. Сумма сделки не раскрывалась.



В РБК входят телеканал, новостной сайт, журнал, газета и интернет-издание CNews. Кроме того, у группы есть бизнес по интернет-хостингу и регистрации доменов, проведению конференций и др.



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