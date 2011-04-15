Минкомсвязь планирует повышать требования к удостоверяющим центрам, говорится в сообщении министерства.



В настоящее время в России действует более 400 крупных и мелких удостоверяющих центров, из которых более 200 являются коммерческими организациями. Как сообщил директор правового Департамента Минкомсвязи Роман Кузнецов на XV международной конференции по проблематике инфраструктуры открытых ключей и электронной подписи, рынок является конкурентным: цены на услуги определяются балансом спроса и предложения и пока никем нормативно не регламентируются.



С 8 июля 2016 года вступило в силу положение закона "Об электронной подписи", которое предоставило Минкомсвязи полномочия по установлению требований к работе аккредитованных удостоверяющих центров. Министерство требования к центрам утвердило. В 2016 году у Минкомсвязи также появилась возможность проверять аккредитованные удостоверяющие центры как в плановом порядке, так и во внеплановом порядке по обращениям граждан. В рамках этой работы несколько удостоверяющих центров были лишены аккредитации в связи с допущенными ими нарушениями.



"В дальнейшем мы планируем постепенно повышать требования к удостоверяющим центрам до оптимального соотношения между их надежностью, качеством работы, доступностью цен и количеством удостоверяющих центров", - сообщил Р.Кузнецов.



Минкомсвязь разработала и внесла в Правительство проект федерального закона, который содержит положения, направленные на регулирование процедур установления и проверки полномочий лица, использующего электронную подпись в различных информационных системах, а также на обеспечение достоверности идентификации лица с использованием сервисов, обеспечивающих электронное взаимодействие.



Механизмы подтверждения полномочий лиц, обращающихся в государственные информационные системы, которые предлагает законопроект, отвечают современным бизнес-процессам. Принятие и реализация законопроекта позволит ведомствам отказаться от использования дополнительных полномочий в квалифицированных сертификатах.



Р.Кузнецов сообщил, что существует возможность создания единого пространства доверия и иным способом, который предусматривает полную централизацию процедур и механизмов создания и выдачи ключей и сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи, использование до пяти доверенных государственных удостоверяющих центров, а также перевод процедур создания и выдачи квалифицированного сертификата в разряд государственных услуг. Это приведет к повышению доверия общества к электронному документообороту, который будет обеспечиваться гарантиями со стороны государства. Процедура создания и выдачи электронной подписи будет унифицирована, а плата за услугу станет единой в качестве госпошлины. Одновременно будет исключена возможность совершения очень популярного вида мошенничества в настоящее время - мошеннических действий в целях перевода пенсионных накоплений данных лиц в негосударственные пенсионные фонды.



"Мы планируем внесение изменений в законодательство, регулирующее отношения в сфере электронной подписи в части оснований для отказа в аккредитации удостоверяющего центра, аккредитация которого ранее была досрочно прекращена ввиду несоблюдения требований законодательства, в течение определенного промежутка времени. Рассматривается промежуток в 3-5 лет. Основанием для отказа также может быть аналогичный с лишенным аккредитации руководитель удостоверяющего центра, либо аналогичные работники, уполномоченные в лишенным аккредитации удостоверяющем центре на осуществление функций по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов. Это позволит осуществить очистку рынка аккредитованных удостоверяющих центров от недобросовестных участников", - сообщил Р.Кузнецов.



Законопроекты находятся на различных стадиях подготовки, часть из них уже внесена в Правительство РФ.



"AK&M" от 13.09.2017