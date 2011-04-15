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13/09/2017
12:49

ВСС поддерживает идею страхования рисков скрытых недостатков и дефектов при строительстве

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает идею страхования рисков скрытых недостатков и дефектов при строительстве и готов разрабатывать требования к таким продуктам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента ВСС Игоря Юргенса.

"В случае скрытых дефектов при строительстве последствия для собственников жилья и для самих участников строительного процесса могут быть крайне неблагоприятны, отсюда высокая социальная значимость страхования строительно-монтажных рисков именно в этой части", - сказал И.Юргенс.

Он отметил, что ВСС неоднократно подчёркивал важность и необходимость использования механизмов страхования в строительной сфере.

"Здесь должны быть чёткие и прозрачные правила игры для всех участников рынка", - подчеркнул И.Юргенс.

Президент ВСС напомнил, что идея страхования рисков скрытых недостатков и дефектов при строительстве звучала в ходе конференции "Новое слово в градостроительстве Москвы". ВСС поддерживает её, и на площадке союза состоялось очередное заседание рабочей группы по страхованию в сфере строительства при комитете ВСС по имущественному страхованию юридических лиц, сообщил И.Юргенс. В ходе заседания обсуждалась инициатива Правительства РФ и Москвы по созданию института обязательного страхования ответственности на случай выявления скрытых дефектов здания.

"Со своей стороны, мы готовы к совместной деятельности. ВСС готов разработать требования и условия максимально комплексного страхового продукта, позволяющего обеспечить страховой защитой не только риски в процессе строительства, но и по его окончанию. Это касается возможных скрытых недостатков и дефектов, которые могут проявиться спустя большой промежуток времени после ввода объектов в эксплуатацию", - пояснил И.Юргенс.


"AK&M" от 13.09.2017
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