Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает идею страхования рисков скрытых недостатков и дефектов при строительстве и готов разрабатывать требования к таким продуктам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента ВСС Игоря Юргенса.



"В случае скрытых дефектов при строительстве последствия для собственников жилья и для самих участников строительного процесса могут быть крайне неблагоприятны, отсюда высокая социальная значимость страхования строительно-монтажных рисков именно в этой части", - сказал И.Юргенс.



Он отметил, что ВСС неоднократно подчёркивал важность и необходимость использования механизмов страхования в строительной сфере.



"Здесь должны быть чёткие и прозрачные правила игры для всех участников рынка", - подчеркнул И.Юргенс.



Президент ВСС напомнил, что идея страхования рисков скрытых недостатков и дефектов при строительстве звучала в ходе конференции "Новое слово в градостроительстве Москвы". ВСС поддерживает её, и на площадке союза состоялось очередное заседание рабочей группы по страхованию в сфере строительства при комитете ВСС по имущественному страхованию юридических лиц, сообщил И.Юргенс. В ходе заседания обсуждалась инициатива Правительства РФ и Москвы по созданию института обязательного страхования ответственности на случай выявления скрытых дефектов здания.



"Со своей стороны, мы готовы к совместной деятельности. ВСС готов разработать требования и условия максимально комплексного страхового продукта, позволяющего обеспечить страховой защитой не только риски в процессе строительства, но и по его окончанию. Это касается возможных скрытых недостатков и дефектов, которые могут проявиться спустя большой промежуток времени после ввода объектов в эксплуатацию", - пояснил И.Юргенс.





"AK&M" от 13.09.2017