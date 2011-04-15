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13/09/2017
13:29

Минприроды хочет обязать охотников сдавать экзамены на знание минимальных правил проведения охоты

Минприроды России разработало проект изменений в закон "Об охоте", обязывающий граждан, впервые получающих охотничий билет, проходить тестирование на знание минимальных правил проведения охоты. Как говорится в сообщении министерства, об этом на заседании Общественного совета при Минприроды заявил директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов.

"Подобные меры обусловлены увеличением числа несчастных случаев на охоте: в 2016 году таковых было зафиксировано более 60, из которых 31 со смертельным исходом и 21 - с тяжкими последствиями", - отметил А.Филатов.

В рамках законопроекта планируется экзаменовать не только граждан, претендующих на охотничий билет, но и охотников со стажем, для которых экзамен будет отложен на 10 лет с момента вступления закона в силу.

Члены Общественного совета поддержали данную инициативу.

"AK&M" от 13.09.2017
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