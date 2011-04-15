Минприроды хочет обязать охотников сдавать экзамены на знание минимальных правил проведения охоты

Минприроды России разработало проект изменений в закон "Об охоте", обязывающий граждан, впервые получающих охотничий билет, проходить тестирование на знание минимальных правил проведения охоты. Как говорится в сообщении министерства, об этом на заседании Общественного совета при Минприроды заявил директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов.



"Подобные меры обусловлены увеличением числа несчастных случаев на охоте: в 2016 году таковых было зафиксировано более 60, из которых 31 со смертельным исходом и 21 - с тяжкими последствиями", - отметил А.Филатов.



В рамках законопроекта планируется экзаменовать не только граждан, претендующих на охотничий билет, но и охотников со стажем, для которых экзамен будет отложен на 10 лет с момента вступления закона в силу.



Члены Общественного совета поддержали данную инициативу.



"AK&M" от 13.09.2017