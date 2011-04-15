В отношении экс-главы Чебоксар возбуждено новое уголовное дело

В отношении экс-главы Чебоксар Ирины И.Клементьевой возбуждено новое уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.



В ходе следствия по результатам новых полученных данных в отношении неё возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).



По версии следствия, в августе 2014 года И.И. Клементьева незаконно израсходовала свыше 100 тыс. руб. возглавляемого ею ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед" на поездку в город Актау Республики Казахстан для участия в Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии, которая никак не связана с деятельностью возглавляемой ею коммерческой организации.



Ранее в отношении И.Клементьевой было возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями - 3 эпизода), ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в том числе: в особо крупном размере, - всего 2 эпизода).



Как следует из материалов дела, достоверно зная, что право собственности ОАО "СК "Чувашия-Мед" на здание водолечебницы, возведенное без получения необходимых разрешений на земельном участке в Чебоксарах и фактически приобретенное в собственность этой страховой компанией, не зарегистрировано, в 2013 году путем раздела вышеуказанного земельного участка незаконно И.Клементьева произвела действия по государственной регистрации нового земельного участка площадью свыше 1.7 тыс. кв. м с присвоением кадастрового номера без учета фактического наличия на нём здания водолечебницы. Затем она заключила от имени возглавляемой организации с подставным лицом, которое действовало в интересах ее супруга, договор продажи этого земельного участка, предоставив в регистрационную службу ложные сведения об отсутствии на нем каких-либо сооружений и строений, обеспечила государственную регистрацию права собственности вышеуказанного подставного лица на данный земельный участок, тем самым фактически произвела безвозмездное отчужде ние вышеуказанного объекта строительства по заведомо заниженной стоимости, причинив возглавляемой компании материальный ущерб на сумму свыше 1 млн руб. Был продан и сам земельный участок, но по явно заниженной стоимости в размере 1.5 млн руб. при его рыночной стоимости не менее 4.4 млн руб.



В декабре 2013 года И.Клементьева скрыла от совета директоров СК "Чувашия-Мед" личную заинтересованность в совершении этой организацией сделки и самостоятельно, без получения решения общего собрания акционеров, заключила от имени страховой компании с фирмой, собственником которой является её супруг, договор, в соответствии с которым страховая компания осуществила финансирование этой организации более чем на 1 млн руб. для приобретения медицинского аппарата, не предназначенного для предупреждения наступления страховых событий, связанных с внезапным, случайным ухудшением состояния здоровья застрахованного лица.



"Тем самым И.Клементьева завуалировала свои преступные действия, придав им законный характер, после чего незаконно осуществила перечисление денежных средств в пользу этой фирмы, причинив возглавляемому акционерному обществу материальный ущерб на указанную сумму", - заявляет СК.



Кроме того, как следует из материалов дела, она от имени страховой компании передала в аренду той же коммерческой организации, возглавляемой ее мужем, на 10 лет часть нежилого помещения площадью более 370 кв. м по явно заниженному размеру ежемесячной арендной платы в размере чуть менее 80 тыс. руб. при её предварительной рыночной стоимости не менее 132 тыс. руб. С декабря 2013 года по апрель 2017 года И.Клементьева обеспечивала оплату услуг частной охранной организации на 370 тыс. руб. по охране этого здания, хотя он и было передано в аренду.



В результате СК "Чувашия-Мед" был причинен материальный ущерб более чем на 7.7 млн руб., а город Чебоксары, кроме того, недополучил доходы в бюджет муниципалитета по дивидендам в размере не менее 20% чистой прибыли этого акционерного общества.



По ходатайству следователя судом в отношении И.Клементьевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



"AK&M" от 13.09.2017