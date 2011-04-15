ВТБ24 снизил комиссии за переводы с карты на карту на сайте

ВТБ24 изменил тарифы по P2P-переводам на сайте с участием карт сторонних банков. Комиссия за все типы транзакций унифицирована и снижена до 1.4% от суммы операции. Об этом говорится в сообщении банка.



Быстрые переводы с карты на карту на сайте ВТБ24 стали доступны в августе 2016 года. Сервис perevod.vtb24.ru позволяет мгновенно перечислять деньги по номеру карты, что существенно упрощает операцию и делает её быстрее обычного банковского перевода.



Переводы осуществляются между картами платёжных систем Visa, MasterCard и "Мир", выпущенными любыми банками России. Ограничения по количеству ежедневных и ежемесячных переводов отсутствуют. С момента запуска P2P-переводов на сайте ВТБ24 услугой воспользовались жители около 96 стран мира и более 400 городов РФ.



В топ-5 государств по количеству проведённых операций входят, помимо России, входят Украина, Белоруссия, Германия и США. В первую пятёрку городов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Иркутск. Сумма среднего чека на сегодняшний день составляет 14 тыс. руб. Максимальный дневной оборот превысил 45 млн руб., а максимальное количество переводов в день – 1.2 тыс. шт. Большая часть пользователей совершают P2P-переводы с мобильных устройств (48.7%).



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении.



Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 13.09.2017