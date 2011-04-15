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13/09/2017
13:54

Минэкономразвития подготовит новые преференции для резидентов особых экономических зон

Минэкономразвития подготовит новые преференции для резидентов особых экономических зон, говорится в сообщении министерства.

Подготовлен ряд изменений в законодательство об особых экономических зонах. "Мы заменим бизнес-план, который сейчас потенциальные инвесторы подают в органы управления ОЭЗ для получения статуса резидента, на краткий паспорт инвестиционного проекта. Это позволит существенно сократить сроки и трудозатраты при подготовке заявительной документации, - сообщила заместитель директора Департамента регионального развития Минэкономразвития Эльмира Ахмеева. - Предполагается также существенное сокращение сроков рассмотрения заявок потенциальных резидентов. С момента подачи полного комплекта документов на получение статуса резидента до выдачи свидетельства будет проходить не более 15 рабочих дней, при этом не потребуется рассмотрение заявки наблюдательным и экспертным советами".

В особых экономических зонах также планируется внедрить комплексную информационную платформу, через которую будет строиться взаимодействие между всеми участниками проекта - от инвесторов до федеральных министерств, ведомств и контрольно-надзорных органов.

Кроме того, сейчас разрабатывается механизм компенсации затрат субъектам на создание инфраструктуры ОЭЗ. Он позволит уйти от практики предоставления взносов в управляющие компании.

В России функционируют 26 особых экономических зон. Объём осуществленных инвестиций резидентов составил 244 млрд руб., создано почти 25 тыс. рабочих мест. Объем уплаченных резидентами налогов и таможенных платежей составил около 64 млрд руб.


"AK&M" от 13.09.2017
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