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13/09/2017
14:29

На Украине суд арестовал активы бизнесмена И.Коломойского

Печёрский районный суд Киева арестовал ряд активов, которые принадлежат украинскому олигарху Игорю Коломойскому, по делу о хищении средств из Приватбанка. Об этом сообщает RT.

Согласно материалам, должностные лица Приватбанка, злоупотребив своим служебным положением, в течение 2014 года завладели чужим имуществом, а именно госсредствами Национального банка в сумме более 19 млрд гривен ($730 млн), выделенными на рефинансирование.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте здания завода "Биола" в городе Днепре, здания в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", самолёта Boeing, зернового терминала "Бориваж" в Одесской области, а также ряда других зданий.

Правительство Украины приняло решение о национализации Приватбанка 18 декабря 2016 года. Позднее сообщалось, что перед национализацией в Приватбанке были проведены мошеннические операции на $593 млн.


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