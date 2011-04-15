Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в июне-августе вырос на 6.2% до 10 млн

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в июне-августе 2017 года вырос на 6.2% относительно аналогичного периода прошлого года, превысив 10 млн. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



В том числе на внутренних воздушных линиях было обслужено 5.3 млн человек. Самым популярным стало Симферопольское направление, где пассажиропоток составил 737.64 тыс. Кроме того, востребованными маршрутами в летнее время были Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Анапа.



На международных направлениях самые высокие показатели пассажиропотока в летний период зафиксированы в Анталью - 460 тыс. Также популярными зарубежными маршрутами стали Тиват, Барселона, Бургас, Ларнака, Франкфурт и Дубай.



Максимальный среднесуточный пассажиропоток был отмечен 15 июля, когда услугами аэропорта воспользовались почти 120.5 тыс. человек.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-июле 2017 года вырос на 9.2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 17.4 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по РСБУ в 2016 году составил 50.615 млн руб. против прибыли в 66.247 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 4.404 млрд руб. с 3.979 млрд руб., убыток от продаж составил 10.07 млн руб. против прибыли в 335.874 млн руб. за 2015 год, убыток до налогообложения - 46.006 млн руб. против прибыли в 46.929 млн руб.









"AK&M" от 13.09.2017