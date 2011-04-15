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13/09/2017
15:28

Seadrill подала в суд заявление о банкротстве

Одна из крупнейших мировых нефтесервисных компаний - Seadrill Ltd.- подала в американский суд заявление о признании себя банкротом в рамках плана реструктуризации задолженности на $10 млрд. Об этом сообщают "Вести.Финанс".

Seadrill представила план реструктуризации долгов, который одобрили почти все банки-кредиторы. План предполагает вливание около $1 млрд дополнительного капитала и продление сроков погашения части долга ($5.7 млрд) на пять лет без амортизационных платежей до 2020 года. Кроме того, держателям облигаций Seadrill предложат примерно 15% акций обновленной компании, тогда как акционеры получат менее 2% акций.

Компания рассчитывает, что процедура банкротства и реструктуризация долга не повлияют на её работу и выполнение обязательств перед клиентами и контрагентами.

Стоимость активов Seadrill составила к 30 июня $20.7 млрд. Флот Seadrill насчитывает 68 плавучих буровых установок и буровых судов. В список клиентов входят Total SA, Petrobras, Exxon Mobil Corp, Wintershall Holding GmbH, Statoil ASA и другие компании.

В мае 2014 года Роснефть, Seadrill Ltd и NADL подписали рамочное соглашение, закрепляющее долгосрочное сотрудничество в сфере реализации проектов по оказанию нефтесервисных услуг. Документ предусматривает приобретение Роснефтью акций NADL путём обмена активов и инвестиций в уставный капитал компании. Завершению сделки помешали санкции, введённые в отношении Роснефти в том же году. Позднее стороны согласовали продление срока действия рамочного соглашения до 31 мая 2019 года.




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