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13/09/2017
15:49

Хакеры мечтают воспользоваться славой Petya и Wannacry, ESET

ESET предупреждает о росте активности вредоносной программы, имитирующей поведение "классических" вымогателей. MSIL/Hoax.Fake.Filecoder требует выкуп за расшифровку файлов, хотя на самом деле не поддерживает функцию шифрования.

MSIL/Hoax.Fake.Filecoder распространяется по стандартной для большинства шифраторов схеме - в электронной почте с вредоносным вложением или ссылкой. В качестве документа-приманки, запускающего загрузку вредоносной программы, выступают "исковые заявления", "кредитные договора", "неоплаченные счета".

Далее лжевымогатель выводит на экран зараженного компьютера требование выкупа. Сообщение закрывает рабочий стол, блокируя доступ пользователя к файлам, папкам и приложениям.

Авторы сообщения утверждают, что все важные документы, фото и видеоматериалы, базы данных и другие ценные файлы заблокированы. Пользователю предлагается внести выкуп в размере 0.5 биткоина в течение трёх дней. Через три дня сумма выкупа удваивается, через семь - расшифровать файлы будет невозможно.

MSIL/Hoax.Fake.Filecoder убедительно копирует поведение шифратора. Тем не менее, вредоносная программа не способна зашифровать данные - в её коде не предусмотрена возможность поиска целевых файлов и отсутствует реализация какого-либо алгоритма шифрования. Более того, избавиться от требования выкупа на экране позволит простая перезагрузка компьютера.

Операторы лжешифратора рассчитывают исключительно на методы социальной инженерии, а также общественный резонанс от недавних атак шифраторов. ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки, не открывать вложения и не переходить по ссылкам из подозрительных писем, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 13.09.2017
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