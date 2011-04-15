Власти Башкирии планируют получить от приватизации госпредприятий за три года около 600 млн руб.

Правительство Башкирии утвердило программу приватизации госимущества на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба Кабмина. Ориентировочные доходы бюджета от продажи госпакетов за эти три года могут составить 600 млн руб., сообщается на сайте правительства Башкирии.



Министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев отметил, что за последние четыре года общее количество ГУПов сокращено в четыре раза – со 165 до 40 единиц, а количество хозяйственных обществ с участием республики в два раза – с 84 до 44.



В программу приватизации госимущества на 2018-2020 годы включены ГУП "Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан "Башагропромпроект", ГУП "Учебно-курсовой комбинат общественного питания Республики Башкортостан", а также объекты недвижимого имущества (гаражи) в городе Учалы.





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