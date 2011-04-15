Ингосстрах отмечает рост спроса на программы ДМС, ориентированные на раннюю диагностику заболеваний

Специалисты Ингосстраха провели исследование предпочтений клиентов, оформляющих в компании полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). Отмечается, что в первом полугодии 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) произошло трёхкратное увеличение объёма премий по программам ДМС, позволяющим проводить раннюю диагностику заболеваний и комплексное экспресс-обследование всего организма.



Таких программ в Ингосстрахе около 50. Если говорить о количестве застрахованных по программам, ориентированным на раннюю диагностику заболеваний, то оно увеличилось в компании за прошедший год почти вдвое: в первом полугодии 2016 года было застраховано 5665 человек, в первом полугодии 2017 г. – 12015 человек.



Всем известно, что прохождение диагностики и комплексного обследования состояния здоровья позволяет снизить риск экстренной госпитализации. На данный момент доли плановой и экстренной госпитализаций среди взрослых клиентов Ингосстраха примерно равны. Наиболее часто взрослые клиенты обращаются за медицинской помощью по следующим профилям: гинекология, ЛОР, хирургия, травматология и урология. На обращения к специалистам по указанным профилям приходится более 50% всех случаев, без учёта травматологии – чуть менее половины.



Программы ДМС, ориентированные на раннюю диагностику и обследование, имеют значительный потенциал роста в корпоративном страховании ДМС. В данном сегменте это сравнительно недорогой инструмент поддержания здоровья сотрудников, позволяющий, с одной стороны, сокращать объём дорогостоящих поликлинических услуг, а с другой – расширять социальный пакет. На развитие данной тенденции оказывает влияние растущий спрос на включение сотрудниками компаний своих родственников в корпоративные программы ДМС, подчёркивается в сообщении.



Так, например, в первом полугодии 2017 года совокупная премия Ингосстраха по данному сегменту выросла более чем на 50% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди работодателей формируется тенденция по стимулированию своих сотрудников за счёт расширения социального пакета в качестве альтернативы прямому повышению заработной платы.



"Мы видим значительные изменения в структуре запросов на программы ДМС, предусматривающие диагностические процедуры и обследования. Практика показывает, что ранняя диагностика заболеваний сохраняет и укрепляет здоровье, а также позволяет быстрее, эффективнее и с меньшими затратами побороть возникший недуг. Учитывая, что к корпоративным программам ДМС все чаще прикрепляют родственников сотрудников, мы прогнозируем дальнейшее повышение спроса на программы ДМС с диагностикой", - комментирует директор департамента медицинского страхования СПАО "Ингосстрах" Андрей Копыток.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 13.09.2017