Официальная делегация Молдовы приглашена на СЭФ-2018

В Курской области находится официальная делегация Молдовы. Губернатор Курской области Александр Михайлов и посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуца провели переговоры по вопросам расширения взаимовыгодного сотрудничества, активизации партнёрских связей. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



Приветствуя гостей, А.Михайлов подчеркнул, что сотрудничество Курской области и Республики Молдова развивается динамично. Так, за 15 лет действия соглашения между сторонами внешнеторговый оборот вырос в 4.3 раза. По итогам 2016 года он составил около $7 млн с темпом роста 121%, за первое полугодие текущего года достиг $3.5 млн. Не один год сотрудничают с молдавскими партнёрами "КОНТИ-РУС", "Фармстандарт-Лексредства", "Курскрезинотехника", "Курский аккумуляторный завод", "Курский электроаппаратный завод", "Курская подшипниковая компания", "Кореневский завод низковольтной аппаратуры", "Курскхимволокно", "Курский комбинат хлебопродуктов".



Официальная и бизнес делегации Молдовы регулярно принимают участие в Курской Коренской ярмарке и приглашены на ярмарку и Среднерусский экономический форум 2018 года (СЭФ-2018).



Курская область экспортирует в Молдову продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, продукцию мукомольно-крупяной промышленности, кондитерские изделия, аккумуляторы, подшипники, низковольтную аппаратуру, резинотехнические и целлюлозно-бумажные изделия, лекарственные средства, химические волокна. Импортируют куряне из Молдовы продукцию машиностроительного комплекса (насосы жидкостные, провода изолированные), фрукты, орехи, цукаты, текстильные изделия и специальные ткани.



Итогом двусторонних переговоров стало подписание протоколов об установлении побратимских связей между Курчатовским районом и Окницким районом Республики Молдова, Железногорском и районом Басарабяска Республики Молдова.





"AK&M" от 13.09.2017