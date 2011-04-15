Инфляция в РФ в сентябре составит 0-0.1%, Минэкономразвития

Инфляция в РФ в сентябре составит 0.0-0.1% по сравнению с предыдущим месяцем (3.1-3.2% год к году). Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития.



По оценке министерства, в сентябре ослабнет действие сезонных факторов, в том числе связанных с динамикой цен на плодоовощную продукцию, однако годовая инфляция останется существенно ниже целевого уровня Банка России.



Ранее отрицательный вклад цен на плодоовощную продукцию в инфляцию оценивался на уровне 0.6 п.п. за август-сентябрь. Фактически данный эффект полностью реализовался в августе, поэтому потенциал дальнейшего удешевления плодоовощной продукции ограничен.



Динамика монетарной инфляции указывает на продолжающееся снижение инфляционного давления в экономике, подчёркивает Минэкономразвития.



В августе потребительская инфляция замедлилась до 3.3%в годовом исчислении, достигнув минимального уровня в современной российской истории. Снижение годовых темпов роста цен по сравнению с июлем было более существенным, чем предполагали оценки на основе недельных данных (3.4% г/г по состоянию на 28 августа). В результате августовская инфляция оказалась на нижней границе прогнозного диапазона Минэкономразвития.



В помесячном выражении в августе наблюдалась рекордная дефляция (-0.5% м/м), в первую очередь за счёт сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. Нормализация погодных условий в июле-августе способствовала активизации уборочной кампании и росту предложения плодоовощной продукции на внутреннем рынке. Это позволило компенсировать задержки в поступлении раннего урожая овощей открытого грунта из-за аномально плохой погоды в мае и июне. В результате снижение цен на плодоовощную продукцию в августе ускорилось до 15.5% м/м после снижения на 8.3% м/м в июле и внесло отрицательный вклад в инфляцию в размере 0.7 п.п., подчеркивает МЭР.



В то время как удешевление плодоовощной продукции внесло наибольший вклад в замедление инфляции в августе, снижение темпов роста цен наблюдалось и в других товарных группах. Цены на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции в августе не изменились по отношению к предыдущему месяцу. При этом по ряду продуктов питания наблюдалось снижение цен из-за роста предложения на внутреннем рынке (мясо и птица, молоко и молочная продукция, крупы и бобовые) либо благодаря ситуации на мировых рынках (сахар). В результате годовой темп роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции в августе снизился до 2.9% г/г (по сравнению с 3.4% г/г в июле).



Замедление инфляции наблюдалось и в группе непродовольственных товаров (на 0.3 п.п. до 3.4% г/г). При этом в августе цены на телерадиотовары, бытовую технику и электронику прекратили падение в помесячном выражении, что может свидетельствовать о продолжающемся восстановлении потребительского спроса, полагает Минэкономразвития.



"AK&M" от 13.09.2017