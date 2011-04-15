Сбербанк начал продажи третьего транша облигаций "народных" ОФЗ

Сбербанк с 13 сентября приступил к продажам третьего транша облигаций федерального займа для населения. Объём квоты Сбербанка составляет 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



"Мы оцениваем результаты размещения второго транша, которое закончилось на этой неделе, как успешные. Сейчас планируем разместить 2/3 от всего объема нового выпуска", - заявил вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.



Квота Сбербанка в 9.5 млрд руб. по первому выпуску ОФЗ-н была размещена банком чуть более чем за месяц. Второй транш был реализован на 9.2 млрд руб. Статистика показывает, что средний возраст инвестора по итогам второго выпуска - 56 лет, то есть примерно такой же, как и в первом транше (57 лет). Количество покупателей составило около 5 тыс. человек. Объём транша в равных долях распределился между клиентами "Сбербанк Первый" и Сбербанк Премьер".



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 13.09.2017