Повтор! Потребительские цены в РФ с 5 по 11 сентября не изменились, с начала года инфляция составила 1.7%

Потребительские цены в РФ с 5 по 11 сентября не изменились, с начала года инфляция составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук репчатый и морковь - 3-5.6%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 0.5% и 0.1% соответственно.



Сахар-песок стал дешевле на 2%, крупа гречневая - на 1%, рис - на 0.2%. Одновременно цены на колбасу полукопченую, сосиски, сардельки, макароны, вермишель и печенье повысились на 0.1-0.2%.



Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.





"AK&M" от 13.09.2017