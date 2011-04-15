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14/09/2017
09:18

Повтор! Потребительские цены в РФ с 5 по 11 сентября не изменились, с начала года инфляция составила 1.7%

Потребительские цены в РФ с 5 по 11 сентября не изменились, с начала года инфляция составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук репчатый и морковь - 3-5.6%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 0.5% и 0.1% соответственно.

Сахар-песок стал дешевле на 2%, крупа гречневая - на 1%, рис - на 0.2%. Одновременно цены на колбасу полукопченую, сосиски, сардельки, макароны, вермишель и печенье повысились на 0.1-0.2%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.


"AK&M" от 13.09.2017
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