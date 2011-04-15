Повтор! Просроченные долги потребителей РФ перед Газпромом на 1 августа составили 179 млрд руб.

Просроченные долги потребителей РФ перед Газпромом на 1 августа составили 179 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам совещания, в котором участвовали председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, член Совета Федерации Александр Бабаков и глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков.



Отмечено, что неплатежи российских потребителей за поставленный Газпромом газ являются ключевым фактором, тормозящим газификацию регионов. Общий объём просроченной задолженности перед компанией на внутреннем рынке по состоянию на 1 августа составил 179 млрд руб. Существенная часть этой суммы приходится на Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) - более 84 млрд руб., из которых около 11.5 млрд руб. составляют долги потребителей Кабардино-Балкарии.



"Совет директоров Газпрома уделяет самое пристальное внимание вопросам погашения задолженности российских потребителей за газ. Руководство недавно созданной комиссии по укреплению платежной дисциплины в ближайшее время посетит все регионы СКФО, где год от года долги за потреблённый газ растут. Не является исключением, к сожалению, и Кабардино-Балкария.



Сегодня уровень текущей оплаты за газ по Кабардино-Балкарской Республике едва превышает 60%. Это очень низкий показатель. Ситуация с оплатой газа в этом регионе требует безотлагательного решения со стороны местных органов власти", - сказал Виктор Зубков.



По итогам совещания намечены мероприятия по исправлению сложившейся ситуации. В частности, главам муниципальных образований поставлена задача активизировать работу с потребителями, с указанием конкретных сроков и объёмов погашения задолженности.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.



"AK&M" от 14.09.2017