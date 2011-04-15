Перевозки пассажиров между Россией и Финляндией железнодорожным транспортом за 8 месяцев выросли на 24.6% до 378 тыс.

За январь-август 2017 года между Россией и Финляндией перевезено 378 тыс. железнодорожных пассажиров, что на 24.6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги", об этом шла речь на рабочей встрече президента РЖД Олега Белозёрова и президента VR Group (железные дороги Финляндии) Рольфа янсона, состоявшейся в Москве.



В частности, поездами "Аллегро" (Санкт-Петербург - Хельсинки) перевезено 329.8 тыс. пассажиров (+26.5%), а поездом "Лев Толстой" (Москва - Хельсинки) - 48.3 тыс. (+13%).



Такого результата удалось достичь за счёт применения различных маркетинговых инструментов. Например, поезда "Аллегро" интегрированы в программу лояльности "РЖД Бонус", по которой в Хельсинки при предъявлении билета можно получить скидку в отелях, ресторанах, а также на туристические экскурсии от компаний-партнёров.



На встрече О.Белозёров обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования пассажирских перевозок и сокращения времени следования поезда "Лев Толстой". По его словам, организация прохождения таможенного и пограничного контроля в пути следования поезда на территории Финляндии позволила бы решить эту задачу.



Грузовые перевозки между Россией и Финляндией за 8 месяцев текущего года увеличились на 3.8%, составив более 14.6 млн т. Положительной динамике способствует активная работа с клиентами, внедрение новых технологий и как следствие - расширение номенклатуры грузов. Среди новых грузов - газовые трубы по проекту "Северный поток-2" и уголь, перевозка которого осуществляется в прямом железнодорожном сообщении с августа текущего года.



Кроме того, главы двух компаний обсудили перспективы совместной работы в области перевозок грузов из Китая в Европу и по международному транспортному коридору "Север - Юг", а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере электронного обмена данными при перевозках грузов.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 14.09.2017