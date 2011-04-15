Первый двухэтажный поезд отправился из Ростова-на-Дону в Адлер

С железнодорожного вокзала Ростов-Главный 13 сентября отправился в первый рейс двухэтажный поезд N 642/641 сообщением Ростов-на-Дону - Адлер формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "Российские железные дороги"). Об этом сообщает пресс-служба РЖД.



В составе поезда - двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и для сопровождающего его лица, а также вагон-ресторан.



Поезд отправляется с вокзала Ростов-на-Дону в 20:55 МСК и прибывает в Адлер на следующие сутки в 8:42 МСК. Из Адлера поезд отправляется в 19:50 МСК и прибывает в Ростов-на-Дону в 7:16 МСК следующих суток. Время в пути из Ростова-на-Дону составляет 11 ч 47 мин, из Адлера - 11 ч 26 мин.



Пассажиры смогут совершать поездки в двухэтажных вагонах через день, в остальные дни по маршруту продолжит курсировать поезд N 642/641 в одноэтажном исполнении.



Двухэтажные вагоны - инновационный тип подвижного состава. Они построены с использованием современных экологичных технологий, оборудования и материалов. Такие вагоны оснащены современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности, мультимедийными системами и энергосберегающими светодиодными светильниками. В каждом купе двухэтажного вагона предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.



Двухэтажные поезда курсируют из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер. С учётом нового поезда Ростов-на-Дону - Адлер, на всей сети российских железных дорог теперь курсирует 10 двухэтажных поездов по 8-ми маршрутам.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 14.09.2017