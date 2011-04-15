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14/09/2017
11:35

Д.Трамп заблокировал сделку по продаже компании Lattice Semiconductor

Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку по продаже китайской госкорпорации China Venture Capital Fund Corporation американского производителя микросхем - Lattice Semiconductor.

В качестве одной из причин запрета были названы высокие риски для национальной безопасности США, которая может быть поставлена под угрозу после "передачи объектов интеллектуальной собственности иностранным покупателям", сообщает газета "Известия".

Lattice - один из мировых лидеров в области производства так называемых программируемых логических интегральных схем, которые широко применяются в различных цифровых устройствах.

Ранее сообщалось, что сенат конгресса США оставил за американским президентом Дональдом Трампом право бороться с террористами за рубежом.


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