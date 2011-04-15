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14/09/2017
11:37

На территории России и Белоруссии начались совместные стратегические учения "Запад-2017"

Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии "Запад-2017" стартовали на территории двух стран, сообщается на сайте Минобороны РФ.

ССУ "Запад-2017" проходит под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, носит сугубо оборонительный характер и не направлено против каких-либо государств или групп стран, подчеркивается в сообщении.

В учении принимают участие до 12.7 тыс. военнослужащих (от вооруженных сил Республики Беларусь - около 7.2 тыс. человек, от Вооруженных Сил Российской Федерации - около 5.5 тыс. человек, из них на территории Республики Беларусь - до 3 тыс. человек). Задействовано до 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 10 боевых кораблей.

На шести полигонах -- Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский и участке местности Дретунь, расположенных на территории Республики Беларусь, и трех полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский на территории Российской Федерации -- с воинскими частями и подразделениями РГВ(С) будут проведены розыгрыши тактических эпизодов с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО.


"AK&M" от 14.09.2017
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