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14/09/2017
11:25

Банк "Открытие" возглавит М.Задорнов

Председателю правления ВТБ 24 Михаилу Задорнову предлагается возглавить банк "Открытие". Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает RT.

"Я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определённость и большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему предложению занять Михаил Михайлович Задорнов", - сказала она.

По ее словам, М.Задорнов будет назначен на должность после завершения работы временной администрации.

Напомним, о санации "ФК Открытие" и вместе с ним ещё ряда компаний группы ("Росгосстраха", банка "Траст", трёх пенсионных фондов - РГС, "Лукойл-гарант" и НПФ электроэнергетики, "Росгосстрах банка" и "Открытие брокера") ЦБ объявил 29 августа 2017 года. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов.

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