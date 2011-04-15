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14/09/2017
12:29

Ингосстрах застраховал торговый центр "Пушкинский" в Кургане на 537 млн руб.

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Курганской области заключил договор страхования торгово-развлекательного центра "Пушкинский". Страхователем по договору выступила ООО "Компания "Крым". Общая площадь застрахованных помещений составила более 12 тыс. квадратных метров. Лимит ответственности по договору превысил 537 млн руб., говорится в сообщении Ингосстраха.

Страховая защита распространяется на конструктивные элементы здания, внутреннюю и внешнюю отделку, инженерные системы, оборудование. Программа страхования предусматривает защиту от следующих рисков: пожар, удар молнии, взрыв газа, стихийные бедствия, повреждение водой, кража с незаконным проникновением и грабеж, наезд наземных транспортных средств, бой оконных стекол, зеркал и витрин, а также от ущерба в результате террористических актов.

Оборудование кинотеатра "МегаФильм", расположенного в торгово-развлекательном центре, застраховано на условиях правил страхования электронного оборудования. Лифты, эскалаторы, вентиляционное оборудование застрахованы на условиях страхования машин от поломок.

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Курганской области сотрудничает с ООО "Компания "Крым" с 2006 года.

ООО "Компания "Крым" - компания с 20-летней историей, ведет свою деятельность на территории Курганской и Челябинской областей. Компания реализует проекты в области торговли, а также известна как инициатор и инвестор крупных проектов в пищевой, инвестиционной, строительной сферах бизнеса.

Торгово-развлекательный центр "Пушкинский" включает многозальный цифровой кинотеатр "МегаФильм", боулинг-клуб, детскую игровую зону Pushka, фуд-корт, бутики и супермаркет. Парковка торгового центра вмещает порядка 200 автомобилей.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 14.09.2017
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