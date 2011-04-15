ЦБ не ставит задачу увеличить долю государства в банковском секторе. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ХV Международном банковском форуме, комментируя санацию банка "ФК Открытие", свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте ЦБ.



"И есть вопрос, который мы часто слышим: несёт ли новая модель санации риски огосударствления банковского сектора? Нет, не несёт. Мы планируем достаточно быстро приводить в порядок финансовые институты, которые получают средства от Фонда консолидации банков, и при необходимости реструктурировать такие банки, в том числе объединять и выводить на рынок, не обязательно путём поиска стратегического инвестора, а и путём продажи по частям, не одномоментно или проведением IPO. У нас нет задачи увеличить долю государства в банковском секторе", - подчеркнула Э.Набиуллина.



Глава ЦБ проанализировала причины возникших проблем в банке "Открытие". "Глубинной" причиной, по её мнению", была слишком рисковая, базирующаяся на постоянной экспансии и крупномасштабных рискованных операциях бизнес-модель. При этом в банке не уделялось достаточно внимания управлению рисками.



Э.Набиуллина отметила, что ещё три года назад, до того, как банк стал санатором банка "Траст", его положение примерно соответствовало положению многих других крупных банков.



"Санация Траста стала серьёзным, сложным проектом, но если бы это был единственный такой сложный и рисковый проект в банке, то банк вероятно смог бы и провести его, - пояснила Э.Набиуллина, - Однако дальнейшая экспансия и большое количество других рисковых сделок сделали банк уязвимым к рискам и в конечном счёте привели к столь серьёзным проблемам, что Банк России должен был вмешаться в ситуацию".



Среди рисковых проектов банка Э.Набиуллина отметила покупку Росгосстраха, которая была практически вынужденной, ведь банк к тому времени уже был крупным кредитором этого страховщика.



При этом она подчеркнула, что в своих действиях банк "Открытие" часто ориентировался на краткосрочные выгоды без понимания долгосрочных последствий своих действий.



"Такое поведение было и заметно в широко известной обсуждавшейся сделке по приобретению еврооблигаций Russia-30 для участия в аукционах валютного РЕПО с Банком России. В целом эта операция не привели к ухудшению финансовых показателей "Открытия" и, увидев концентрацию таких бумаг на балансе у одного участника, мы в 2015 году снизили лимиты и повысили ставки. Но что беспокоит и что должно являться уроком для всего банковского сектора: на балансе "Открытия" эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка. Имело место определённое манипулированием рыночной ценой", - сказала Э.Набиуллина.



Многие операции банк, по её словам, проводил исключительно из конъюнктурных соображений, не делая полноценного анализа рисков, что, безусловно, привело к печальным результатам.



Э.Набиуллина напомнила, что процесс оздоровления "Открытия" займет несколько месяцев, по завершении которых банк будет докапитализирован, финансовая группа "Открытие" согласует с Центральным банком стратегию устойчивого роста компаний группы.



Напомним, о санации "ФК Открытие" и вместе с ним ещё ряда компаний группы ("Росгосстраха", банка "Траст", трёх пенсионных фондов - РГС, "Лукойл-гарант" и НПФ электроэнергетики, "Росгосстрах банка" и "Открытие брокера") ЦБ объявил 29 августа 2017 года. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов.



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