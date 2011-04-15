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14/09/2017
13:49

ЦБ оспорит в суде выплату бонусов менеджерам банка "Открытие"

ЦБ оспорит в суде выплату бонусов менеджменту банка "Открытие" за первое полугодие 2017 года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ХV Международном банковском форуме, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте ЦБ.

"Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться, в том числе и как вывод активов. Поэтому мы считаем, что ограничение по выплате бонусов и дивидендов в проблемных банках оправданно, и считаем целесообразно этот вопрос ставить", - сказала Э.Набиуллина.

Напомним, 29 августа 2017 года ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие". Банк является системно значимой кредитной организацией, по объёму активов занимает 8-е место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.

Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов.


"AK&M" от 14.09.2017
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