ЦБ РФ включил МКБ в список системно значимых банков

ЦБ РФ включил Московский кредитный банк (МКБ) в перечень системно значимых кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте ЦБ.



В перечень системно значимых банков входят также ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. На долю системно значимых банков приходится более 60% совокупных активов российских банков.



ОАО "Московский кредитный банк" (МКБ, ИНН 7734202860) основано в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.



"AK&M" от 14.09.2017