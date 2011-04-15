Банк России с 1 января вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных Базелем III, - норматив чистого стабильного фондирования

Банк России с 1 января 2018 года вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных Базелем III, - норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Новация направлена на повышение устойчивости банковского сектора и реализуется в рамках внедрения международных подходов к оценке и регулированию риска ликвидности в соответствии с нормами Базельского комитета по банковскому надзору "Basel III: the net stable funding ratio (October 2014)", подчёркивается в сообщении.



Расчёт и соблюдение норматива чистого стабильного фондирования осуществляются на консолидированной основе на уровне банковской группы, головной кредитной организацией которой является системно значимая кредитная организация (норматив Н28), или на индивидуальной основе в случае отсутствия у системно значимой кредитной организации банковской группы согласно регулятивным подходам (норматив Н29).



Соблюдение норматива чистого стабильного фондирования обеспечивает наличие у банковской группы (системно значимой кредитной организации) стабильных источников обязательств (пассивов) в объёме достаточном для фондирования балансовых активов и внебалансовых обязательств банковской группы (кредитной организации), сообщает ЦБ.





"AK&M" от 14.09.2017