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14/09/2017
13:51

Банк России с 1 января вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных Базелем III, - норматив чистого стабильного фондирования

Банк России с 1 января 2018 года вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных Базелем III, - норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Новация направлена на повышение устойчивости банковского сектора и реализуется в рамках внедрения международных подходов к оценке и регулированию риска ликвидности в соответствии с нормами Базельского комитета по банковскому надзору "Basel III: the net stable funding ratio (October 2014)", подчёркивается в сообщении.

Расчёт и соблюдение норматива чистого стабильного фондирования осуществляются на консолидированной основе на уровне банковской группы, головной кредитной организацией которой является системно значимая кредитная организация (норматив Н28), или на индивидуальной основе в случае отсутствия у системно значимой кредитной организации банковской группы согласно регулятивным подходам (норматив Н29).

Соблюдение норматива чистого стабильного фондирования обеспечивает наличие у банковской группы (системно значимой кредитной организации) стабильных источников обязательств (пассивов) в объёме достаточном для фондирования балансовых активов и внебалансовых обязательств банковской группы (кредитной организации), сообщает ЦБ.


"AK&M" от 14.09.2017
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