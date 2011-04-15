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14/09/2017
14:07

Д.Медведев поручил заключить мировое соглашение с ExxonMobil по налоговому спору вокруг "Сахалина-1"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил заключить мировое соглашение с ExxonMobil по налоговому спору вокруг "Сахалина-1".

"Предлагаю согласиться с предложением Минфина России о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по иску компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" о взыскании денежных средств по соглашению о разделе продукции по проекту "Сахалин-1", поданному в Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольма", - говорится в тексте распоряжения, размещённого на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Д.Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову подписать указанное мировое соглашение от имени России.

ExxonMobil требовала от российского Минфина более $600 млн за переплату налога на прибыль по проекту "Сахалин-1".

В проект "Сахалин-1" входят нефтегазовые месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Добыча нефти и конденсата в 2016 году составила около 9 млн т. Акционерами "Сахалина-1" являются ExxonMobil (30%, оператор), японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%).

"AK&M" от 14.09.2017
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